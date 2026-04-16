「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１０時現在で、日本化学工業が「買い予想数上昇」で３位となっている。 １６日の東京市場で、日本化は５日続伸。同社は２日にＴＤＫとの電子部品材料及び製造プロセスの開発に関する合弁会社を設立したと発表しており、改めて材料視されているようだ。 新会社の出資比率は、ＴＤＫが５１％、日本化が４９％。両社は２５年１１月に積層セラミッ