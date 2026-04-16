光陽社は安い。東京証券取引所が１５日、同社株を上場廃止すると発表した。上場維持基準に適合しないため。９月３０日まで整理銘柄に指定された後、１０月１日付で上場廃止となる。同社株は名古屋証券取引所メイン市場に重複上場しており、１０月以降も株式の売買は通常通り可能だが、東証からの上場廃止に伴う流動性低下を懸念する見方があるようだ。 出所：MINKABU PRESS