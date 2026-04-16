UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦2日目が15日に行われ、ベスト4に進出するチームが決まった。バイエルンはホームにレアル・マドリーを迎え、激しい打ち合いの末に4-3で勝利。2試合合計6-4で2大会ぶりに4強入りを果たした。アーセナルは本拠地でスポルティングとスコアレスドローに終わり、2戦合計1-0で2年連続のベスト4へ。スポルティングのMF守田英正はスタメン出場し、後半32分までプレーした。この結果、