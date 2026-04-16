「ジャッキー・ロビンソン・デー」の式典で話すドジャースのロバーツ監督（手前）＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは15日、ジャッキー・ロビンソンが初の黒人選手として1947年にデビューした日を記念する恒例の「ジャッキー・ロビンソン・デー」を開催した。全選手がロビンソンの現役時代の背番号で、全球団の永久欠番になっている「42」を着けてプレーした。所属チームだったドジャースは本拠地ロサンゼ