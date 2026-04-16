テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）が16日放送された。4月10日の番組内でのコメンテーターの発言について触れる場面はなかった。番組は15日に公式サイトを更新。日本語と英語の文書が掲載され、「アメリカとイランの協議に関する4月10日の放送でのコメンテーターの発言は、差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした。不快な思いをされた皆様にお詫びいたします」と謝罪した。続けて「コメン