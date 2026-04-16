取手競輪場のF1は15日、2日目を終えた。今節での引退を表明している岩崎ゆみこ（30＝茨城）はガールズ6Rに出場。捲った寺崎舞織を懸命に追走。これをかわし、最後は村田奈穂の追い上げを退け、見事に白星を手にした。5Rでは夫の北野良栄が勝っており、これも力になったか。「誰かの後ろで後悔したくないから先行と決めていたけど舞織ちゃんだったら別。後ろで駄目でも満足なので。まず3番手を取れて、舞織ちゃんが上がってき