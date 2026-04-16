【「星のカービィ」×Speedoコラボ第2弾アイテム】 4月15日～先行予約開始 価格：1,980円～ ゴールドウインは、同社が展開するスイムウエアブランド「Speedo（スピード）」より、「星のカービィ」とのコラボレーション第2弾のアイテムの先行予約を「Goldwin Online Store」にて4月15日より開始する。価格は1,980円から。なお、4月24日から