新年度を迎え、一人暮らしを始めたものの、世の中のいろんなものが値上がりしている中で「今の収入で生活していけるのか」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、手取り20万円で一人暮らしをするケースを想定して、リアルな家計をシミュレーションしてみたいと思います。手取り20万円の生活はどんなものなのか、どうすれば乗り切れるのかを考えていきます。「手取り20万円」ってどんな生活?一人暮らしの