ゼンデイヤとロバート・パティンソンがダブル主演するA24最新作『The Drama（原題）』が、A24史上歴代3位となる全米での大ヒットスタートを受け、8月21日より日本公開されることが決定。主人公2人が親密な様子を見せる場面写真1点が解禁された。【写真】ゼンデイヤ、脇に刻まれた「t」のタトゥーに注目集まる本作は、結婚式1週間前に暴露された「最悪の秘密」をきっかけに、完璧なカップルの関係が狂い始めていく物語。映画公