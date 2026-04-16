U-20女子アジアカップ女子サッカーU-20日本代表は15日、タイで行われているAFC U-20女子アジアカップの準決勝を戦い、中国に2-0で勝利。5大会連続の決勝進出を決めた。“飛び級”の17歳・福島望愛が1ゴール1アシストの大活躍。特に距離のある地点から豪快に決めた直接フリーキック（FK）は、ファンに衝撃を与えている。開始5分、福島の巧みなスルーパスから板村真央が冷静に決めて、1点を先制した日本。圧巻だったのは前半24分