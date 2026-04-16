記事ポイントweerが自転車の傘差し運転厳罰化を受けて安全走行支援キャンペーンを展開全天候型無縫製コートが公式オンラインモールで特別価格9,680円高い防水透湿性と動きやすさで雨の日の通勤や通学を快適に支える丸十コーポレーションは、自転車の青切符導入に伴う傘差し運転の厳罰化を受けて、「weer」安全走行支援キャンペーンを展開しています。weer 全天候型無縫製コートは、雨の日の自転車移動で求められる安全性と快適性を