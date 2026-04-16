記事ポイント青葉こころのクリニックが「3分の早歩き」を軸にした『脳の再起動』メソッドの啓発を始めます。鈴木宏医師が乳酸に着目した運動療法をもとに、五月病対策やうつ病治療の新たな選択肢を紹介します。Meiji Seikaファルマ主催の講演会で、全国の精神科医などに向けた講演も予定されています。青葉こころのクリニックは、ゴールデンウィーク明けに増えやすい五月病に向けて、誰でも実践しやすい「3分の早歩き」を中心にし