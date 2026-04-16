佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の16日の天気をお伝えします。「中山大藤まつり」 福岡県柳川市の中山熊野神社で「中山大藤まつり」が始まりました。石橋にかかる藤の花のアーチが圧巻です。県指定の天然記念物で樹齢300年以上とされる大藤は現在、三分から四分咲きです。見頃は4月20日ごろの見込みです。 「天気の予想」 久しぶりに晴れるでしょう。朝に雲の多いところも次第にとれて