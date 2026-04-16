記事ポイントmoado公式オンラインショップがオープンし、精油や入浴料、トートバッグを購入できます。moado 3set aromaは3種の香りを単品でも重ね使いでも楽しめます。オープン記念で500円OFFクーポンと母の日限定ラッピングを用意しています。ライフスタイルブランド「moado」は、公式オンラインショップをオープンしています。公式オンラインショップは、暮らしに寄り添うオリジナルアイテムを自宅から選べる販売サイトです。