記事ポイントAdXpandが広告運用の内製化を支援する新プランを開始AdXpandが初期構築代行と自動運用機能で社内運用を進めやすくするAdXpandが月額5万円から導入できる料金体系を用意するAdXpandが広告運用の内製化を支援する「内製化支援プラン」の提供を開始しています。AdXpandが初期構築の代行と日々の運用自動化を組み合わせ、専門知識がない企業でも自社で広告運用しやすい体制を整えています。 AdXpand「内製化支援プラ