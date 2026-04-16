投資の世界で"女神"として絶大な支持を集めている女性がいる。フリーアナウンサーの佐田志歩さん（33）だ。年始の東京証券取引所で撮られた写真が「とんでもない爆美女が目撃される」とバズったかと思えば、YouTubeチャンネルを開設すると瞬く間に登録者数は10万人を突破した。【特別グラビア】「証券取引所に爆美女がいる！」と話題になった佐田志歩さんの全身写真や着物姿をたっぷり見るその華やかな現在の裏には、約100社の