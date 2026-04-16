記事ポイント京都の老舗蕎麦店「京都・嵐山 清修庵」がイオンモール京都桂川に新規オープン。オープンから1カ月間はうなぎ丼とそばのセットを特別価格で提供。国産素材や店内手づくりの豆富にこだわる味を京都駅近くの商業施設で楽しめる。京都の老舗蕎麦店「京都・嵐山 清修庵」が、イオンモール京都桂川レストラン街に新店舗をオープンします。新店舗は3年ぶりの出店で、買い物の途中にそばやうどんをゆっくり味わえる場所です。