記事ポイントRe・De Hairdry+は風速52m/sと約280gを両立したヘアドライヤーです。Re・De Hairdry+は5つのモードとマイナスイオンで髪を美しく整えます。専用オプションパーツはディフューザーとワイドノズルの2種を同時発売します。Re・De Hairdry+は業界トップクラスの風速52m/sとリンゴ1個分の軽さを両立した新モデルです。Re・De Hairdry+は毎日のヘアドライを速く心地よくしたい方に向けて登場します。 Re・De「Re・De Ha