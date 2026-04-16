記事ポイントリスクモンスターチャイナが中国に進出する日系電子工業671社の動向をまとめた調査結果を公開しています。日系電子工業は電子デバイス製造業や電子部品、材料加工など中流工程に強みを持っています。調査結果全文はリスクモンスターチャイナの掲載サイトで確認できます。リスクモンスターチャイナは、「中国における日系電子工業の市場動向」を公開しています。調査結果は、中国で事業を展開する日系電子工業の業種構