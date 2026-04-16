記事ポイントストウブのセラミック ダイニングラインに新色「マットブラック」が登場します。マットブラックの器が鋳物ほうろう鍋のブラックとそろう食卓を楽しめます。プレートやボウル、マグまで日常使いしやすい全5種を展開します。ストウブのセラミック ダイニングラインに、新色「マットブラック」が登場します。マットブラックの食器シリーズは、鋳物ほうろう鍋の定番カラー「ブラック」とそろう統一感のある食卓を演出しま