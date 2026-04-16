記事ポイント一般社団法人全国貨客混載推進センターがタクシーの空き時間を生かす物流モデルの普及を目指します。貨客混載の仕組みが地域物流の担い手不足の緩和と地域交通の維持の両立につなげます。一般社団法人全国貨客混載推進センターが事業支援や調査を通じて地域物流ネットワークの形成を進めます。全国貨客混載推進センターが、地域の移動手段を生かした新たな物流モデルの構築に乗り出します。全国貨客混載推進センターは