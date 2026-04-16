記事ポイント立山黒部アルペンルートが4月15日に全線開通しています。雪の大谷ウォークが高さ12mの雪の壁を体感できる春限定イベントとして開催されています。室堂平やみくりが池、立山ロープウェイで春から初夏の絶景を満喫できます。立山黒部アルペンルートは、富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルートとして今シーズンの営業を始めています。雪の大谷は最大12mの雪の壁がそびえる春の名物として、迫力ある景観を楽しめます。雪の大