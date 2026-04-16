【カイロ＝村上愛衣】トルコ南部カフラマンマラシュ県の学校で１５日、銃撃事件が起きた。内務省の発表によると、１４歳の生徒が校内で銃を無差別に発砲した。これまでに生徒８人と教師１人の死亡が確認された。同県によると、銃を持ち込み、発砲した生徒も死亡した。死亡した生徒８人の中に、この生徒も含まれているかどうかは不明だ。この学校は、日本の小学高学年から中学に当たる年齢が通うとみられ、ロイター通信は、同