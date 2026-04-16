8人組グループ・timeleszの原嘉孝、橋本将生が、16日発売の『週刊TVガイド関西版2026年5月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.164』（電子版は21日以降順次配信開始）の表紙に登場する。裏表紙は梶裕貴×下野紘が採用されている。【裏表紙】優しい笑みで微笑みかける梶裕貴＆下野紘が登場timeleszは、新体制から約1年で2本のレギュラー番組を持ち、ドームツアーは全6公演で約31万人を動員するなど、日ごとに勢いを増す。29日に新ア