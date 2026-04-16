15歳のクルド人少年ディヤルの夏は、サッカーと受験勉強に追われながらも未来へ続いていた。だが、父がいつものように入管へ向かったその日、日常は突然断ち切られる。母に突きつけられたのは冷酷な現実。わずか一日で家族は引き裂かれ、少年の人生は音を立てて崩れ始めた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ジャーナリスト・池尾伸一の新刊『仮放免の子どもたち「日本人ファースト」の標的』（講談社）より、日本で暮ら