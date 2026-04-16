アイドルグループ、#よーよーよーの由良ゆらが、16日までにインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを公開した。発売中の「DOLCE Vol.21」でグラビアを飾っており「『DOLCE』発売ちゅ」と、バスルームで髪をぬらしつつ、水着に上着を羽織るオフショットを公開した。また、和室でギターを抱える水着ショットや、ランジェリーショットなど、アザーカットも公開されている。由良は「個人的に、これまでの印象から少し変えてみた