お笑いコンビ、ココリコの田中直樹（54）遠藤章造（54）が、14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）にゲスト出演。ダウンタウン松本人志（62）について言及した。爆笑問題の太田光（60）から「どうなんですか、実際のところ」と聞かれ、田中直は「お元気にされてると思いますよ」と返答。さらに太田から「会ってるの？」と聞かれ、田中直は「お会いできてないんですよ」と明かした。松本が現在、