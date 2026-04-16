大舞台を前に、失望が広がる。リバプールに所属するフランス代表のユーゴ・エキティケが、現地４月14日に行なわれたチャンピオンズリーグ準々決勝第２レグのパリ・サンジェルマン戦で負傷。ドミニク・ソボスライのパスを受けようとした際、芝に足を取られて転倒。右の足首あたりを押さえ、苦悶の表情を浮かべる。おそらく重傷と見なされており、フランスの大手紙『レキップ』によれば、「右アキレス腱断裂、長期離脱となる怪