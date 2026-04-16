滋賀県東近江市の近江鉄道の踏切で、列車と自転車がぶつかる事故がありました。自転車に乗っていた人が救急搬送されています。 警察によりますと、16日午前8時前、東近江市今崎町にある遮断棒のない踏切で、八日市駅発貴生川駅行きの列車と、自転車が接触する事故がありました。 自転車に乗っていた人は男性ではないかという情報もありますが、年齢性別とも現段階で不明です。救急搬送されていて、ケガの程度はわかってい