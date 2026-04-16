◇ナ・リーグカブス11―2フィリーズ（2026年4月15日フィラデルフィア）カブスの今永昇太投手（32）が15日（日本時間16日）、敵地でのフィリーズ戦に先発。6回3安打1失点、メジャー自己最多タイで毎回の11三振を奪う好投で今季初勝利を挙げた。チームは連夜の2桁得点でフィリーズを下し、連勝で勝率は5割を回復。鈴木誠也外野手（31）は出場6試合目で今季初めてのマルチ安打を記録した。強力打線を相手に、圧巻の奪三振シ