「ゲンロンy」創刊号雑誌の休刊が相次ぎ、読者をスマホに奪われたと業界で怨嗟（えんさ）の声が上がる中、「スマホ世代の総合誌」をうたう雑誌「ゲンロンｙ」が３月に創刊された。１９９０年代生まれの編集者、批評家ら４人が編集委員を務め、寄稿者も９０年代生まれがほとんど。最若手は２００１年生まれだ。発売前から重版がかかり、発行部数は１万部を突破した。批評家の東浩紀さんが立ち上げた出版社「ゲンロン」が版元だ