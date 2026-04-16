塚田良道さん熊本県の江田船山古墳から出土した国宝の銘文入り鉄刀。この刀身に銀象嵌（ぞうがん）で表現されていた鳥獣の文様は何を意味するのか――。埴輪（はにわ）研究で知られた考古学者が、地道な謎解きに挑んだ良作である。埼玉県生まれ。遺跡を見て歩くのが好きな「考古少年」だった。高校生の時、埼玉稲荷山古墳から出土した鉄剣に金象嵌銘文が発見される。テレビで解説をしていた同志社大学の森浩一教授に憧れて、同