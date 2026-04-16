『サーカスの子』稲泉連著講談社文庫１０１２円『ペーパー・リリイ』佐原ひかり著集英社文庫７４８円『神前酔狂宴』古谷田奈月著河出文庫１０４５円◇家族の姿は一つではない。血縁がなくとも、短期間の交流であっても、「家族」と形容したくなる関係性は確かにある。（１）は、幼少期のひとときをキグレサーカスで暮らした著者の私的ノンフィクション。かつて共同生活を送った人々を訪ね、インタビ