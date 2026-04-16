「クィヨッキマンハミョンアンデナヨ？」CUTIE STREETが韓国でブレイク中だ。【写真】キューストの“逆K-POP化”の衝撃CUTIE STREETは3月26日、現地の人気音楽番組『M COUNTDOWN 』に出演。代表曲『かわいいだけじゃだめですか？』（韓国語では『クィヨッキマン ハミョン アンデナヨ？』）の韓国語バージョンを披露し、強いインパクトを残した。パフォーマンス映像はユーチューブで再生回数900万回に迫る勢いだ。CUTIE STREETは、