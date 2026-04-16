◆米大リーグフィリーズ―カブス（１５日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、敵地のフィリーズ戦に「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、今季初のマルチ安打となる４打数２安打１四球、打率は２割６分１厘となった。第１打席は遊ゴロ、第２打席は空振り三振だったが、５回の第３打席で左腕ルサルドの外角シンカーを中前に運ぶと、６回左腕バックハスに対し２―２