宮崎市中央卸売市場で行われた完熟マンゴー「太陽のタマゴ」の初競り＝16日午前宮崎県産のブランド完熟マンゴー「太陽のタマゴ」の初競りが16日、各地で行われ、宮崎市中央卸売市場で1箱（2個入り）が最高55万円で競り落とされた。昨年までの初競りの最高値は70万円。JA宮崎によると、5月中旬から7月上旬にかけて出荷のピークを迎える。午前7時過ぎに始まった競りでは、競り人らの威勢の良いかけ声が市場に飛び交った。最高値