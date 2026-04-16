中東情勢の悪化による原油価格の高騰を受け三重県は、中小企業や交通事業者などを対象にした相談窓口を設置し、経営や資金繰りに関する相談にあたっています。アメリカとイランの和平交渉が合意に至らず、中東情勢の悪化は長期化することが予想されています。県は、中東情勢の悪化や原油高の影響を受ける中小企業や交通・貨物事業者などを対象にした相談窓口を先月設置し、経営の安定や資金繰りに関する相談にあたっています。県の