三重県内のレギュラーガソリンの平均価格は、4週連続で前の週を下回りましたが、1リットル160円台の高値が続いています。経済産業省が15日に発表した13日時点のレギュラーガソリンの県内の平均小売価格は、1リットルあたり165.6円となり、4週連続で前の週の価格を下回りました。また、灯油も先週の調査から6円値下がりし、県内の平均価格は、一般的なタンク1個の18リットルあたりで2455円となりました。一方で、全国の平均小売価格