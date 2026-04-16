三重県内でも福祉施設などで虐待事案が相次ぐなか、15日、社会福祉士で作る団体が虐待事案の防止と支援環境の改善を求める声明を発表しました。2024年度の県内の障がい者への虐待件数は家族などによるものが19件、福祉施設の職員らによるものが16件となっています。三重県社会福祉士会では、虐待事案は決してあってはならないこととしつつ、単にひとつの施設や一人の支援者だけの問題として片づけるべきではないとも訴えています。