2001年に公開されたコメディ映画『ミート・ザ・ペアレンツ』の最新作『Focker In-Law（原題）』が、『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』の邦題で日本公開されることが決定した。 参考：『ウィキッド ふたりの魔女』“やさしいギャル”を演じ切ったアリアナ・グランデに拍手！ 本作は、“恋人の実家に挨拶に行く”という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描いた『