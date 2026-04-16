国立がん研究センター東病院の医療機器選定で便宜を図ってもらう見返りに、医師に賄賂を渡したとして贈賄罪に問われた医療機器メーカー元社長の判決で、東京地裁は16日、無罪を言い渡した。収賄罪に問われた医師も無罪となっていた。