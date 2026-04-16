キャッチボールするドジャース・佐々木＝ロサンゼルス（共同）米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希の次回登板が、19日午後1時10分（日本時間20日午前4時10分）開始の敵地でのロッキーズ戦に決まった。球団が15日に発表した。今季初勝利を懸けて先発する。ここまでは3試合に登板して0勝2敗、防御率6.23。（共同）