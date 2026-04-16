タレントで実業家の板野友美（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。「一人の事業者として」の務めを報告した。「令和8年『経済センサス‐活動調査』インターネット回答の書類が届きました」と報告。「私も一人の事業者として、しっかり回答させていただきました」とした。「一歩ずつ、誠実に。この調査は、日本の社会経済の発展を支えるとても重要なものです」としたうえで「ぜひ、皆さんも回答をお忘れなく一人ひと