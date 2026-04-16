ドジャースの救援右腕、ウィル・クライン投手（26）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦前に取材に応じ“ポケモングラブ”について語った。クラインはウェブ部分にポケモンカードがあしらわれたグラブをクラブハウスの棚に飾り、自身のインスタグラムにも写真を投稿した。幼少期からポケモンが大好きだといい、棚に置いた青いグラブには一番のお気に入りであるバンギラスのカードがあしらわれている。「好きなポケモン