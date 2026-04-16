道の駅「ぐるっとパノラマ美幌峠」(北海道網走郡)は4月20日、レストランの飲食コンセプトを一新し、ご当地グルメ天国「天下一食堂」としてリニューアルオープンする。ご当地グルメ天国「天下一食堂」本リニューアルは、絶景観光地として知られる美幌峠において、景観だけでなくオホーツク地域の食文化を体験できる場の創出を目的とし、地域食材の積極的な活用と、その土地ならではの魅力を体感できる「ご当地グルメ」の提供に取り