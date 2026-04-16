◇福島勇樹（４６）東京支部８７期１５日に終了した宮島では予選トップ通過。準優勝戦では前づけ艇の影響で起こし位置が１００?手前になるもインから冷静にコンマ０７のトップスタートを決めてきっちり逃げ切り。優勝戦もコンマ０７のトップスタートから押し切った。これで３月のまるがめから江戸川→からつ→宮島と４節連続優出、３節連続Ｖとなった。この快進撃に自身も「最近はずっといいです」と手応え十分。優勝戦に向け