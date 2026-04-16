「道の駅サーモンパーク千歳」(北海道千歳市)は4月18日〜5月6日まで、「ゴールデンサーモングルメウィーク2026」を開催する。ゴールデンサーモングルメウィーク2026○期間限定1,111円で提供する3つの新メニュー料理長が試行錯誤を重ねた3品を先行解禁し、「1,111円(いい鮭!)」の期間限定価格で提供する。海鮮丼屋 とと丸の「サーモンてんこもり丼」(通常価格2,948円)は、角切りの生サーモンとたたきを層状に重ね、頂上にいくらをの