【モデルプレス＝2026/04/16】アニメーション映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）より、主人公・夏目誠（なつめまこと）役を務めるtimelesz（タイムレス）佐藤勝利のアフレコ写真が到着した。【写真】佐藤勝利、27歳で13歳役演じる◆佐藤勝利、アフレコ収録は「海外に来たみたい」初めてのアフレコに緊張しながらも、ディレクションを丁寧に咀嚼しながら、真剣な表情でマイクに向かう佐藤。一言一言に感情を込め、繊細な息遣