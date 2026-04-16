人間が合理的な生き物であるというのが大きな間違いである理由とは おとりがあると人は非合理的な選択をしてしまう 経済学では元来、「人は合理的に判断を行う」というふうに考えてきました。しかし、実際の人間の行動を観察すると、実はそう合理的な判断をしているわけではないことが明らかとなってきました。 人が合理的ではないことを示す実験のひとつに、アリエリーの「おとり効果」の実験があります。それは雑誌