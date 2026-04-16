岡山県庁 岡山県などは、春の農繁期にあたる4月15日から6月30日までを春の農作業安全運動強化期間として、農作業中の事故防止を呼び掛けています。 県によりますと、2024年、農作業中に発生した死亡事故は全国で287件、県内では11件となっています。最も多いものは乗用型トラクターなどによるもので、転落や転倒などの事故が続いているということです。 県では、事故の重大化を防ぐため、農業機械の正しい使用とと